بحار يقتل زوجته طمعاً بشقتها

جهينة نيوز

وجهت تهمة قضائية لرجل بريطاني يدعى لويس بينيت خلال محكمة جرت في فلوريدا تفيد بالقتل المعتمد.

وذلك بعد أن اعترف البحار البريطاني بقتل زوجته الأمريكية خلال رحلة بحرية لهما قرب سواحل كوبا ، بعد أن كان يردد دائماً بأنها ضاعت في أعماق البحر عقب انقلاب قاربهما هناك.

لكن التحقيقات توصلت بأن القارب أغرق بفعل فاعل وبأن الحادث لم يكن عرضياً ، ولم يعثروا على جثة الضحية حتى الآن.

وذكر المحققون بأن جريمته نابعة عن أطماع مادية بحتة ، مثل إمكانية حصوله على شقة زوجته في فلوريدا كإرث له.

ويذكر أن الحكم القضائي النهائي في القضية سيصدر في عام 2019 ، ومن المرجح أن يقضي بسجن البحار 8 سنوات كحد أدنى.