لافروف: اتفاق على لقاء بين بوتين وترامب في الأرجنتين

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، وجود اتفاق حول لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونوه سيرغي لافروف، بأن موسكو وواشنطن، تؤكدان ذلك علنا.

وقال لافروف في مجال رده على سؤال من الصحفيين، حول إمكانية التأكيد بأن لقاء الزعيمين سيجري خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة: "هذا الاتفاق موجود فعلا. لقد أكدت موسكو وواشنطن ذلك علنا. ولا توجد لدي معلومات أخرى".

وأضاف الوزير الروسي: "حاليا هناك اتفاق، وتحدث ممثلو الرئاستين، حول كل ما يتعلق بهذا اللقاء".

وستعقد قمة مجموعة العشرين، في بوينس آيرس، في الفترة من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر كانون الاول.

المصدر: نوفوستي