امريكا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

جهينة نيوز

أجرت القوات الجوية الأمريكية اختبارًا لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III.

وبحسب موقع النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، لقد تم إطلاق الصاروخ بدون رأس حربي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا ووصل إلى منطقة محددة سلفًا في المحيط الهادئ.

وقال الجيش الأمريكي: "لا يرتبط الاختبار بأي أحداث في العالم، هو ضروري لتأكيد دقة وفعالية النظام".

ويذكر أن الاختبار السابق للصاروخ انتهى بالفشل: إن الصاروخ الذي أطلق في يوليو/ تموز من فاندنبرتس انحرف عن مساره ودمر ذاتيًا بأمر من القيادة.

ودخل الصاروخ الخدمة عام 1970 ومداه حوالي 13 ألف كيلومترا والوحدة القتالية النووية الحرارية قوتها 300 كيلوطن.

وتمتلك القوات الجوية الأمريكية 450 صاروخًا من طراز مينوتمان III ، وتقع منصات إطلاقها في ثلاث مناطق مركزية في وايومنغ ومونتانا ونورث داكوتا.