ترامب يحمل الإعلام والجمهوريين مسؤولية الخسارة في مجلس النواب

جهينة نيوز

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام وأعضاء جمهوريين مسؤولية فقدانهم مقاعدهم بعد فوز الديمقراطيين في مجلس النواب بالانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي.

وأعرب ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عن إحباطه من تقاعد 43 عضوا جمهوريا في مجلس النواب بدلا من سعيهم لإعادة انتخابهم، قائلا إن ذلك أضر بالحزب الجمهوري.

وسخر ترامب من مرشحين جمهوريين ذكرهم بالاسم، قائلا إنهم حرصوا أثناء حملاتهم على أن ينأوا بأنفسهم عنه خشية أن تؤثر رسائله المثيرة للانقسام بشأن الهجرة على الأصوات التي يحصلون عليها مضيفا أنهم خسروا على أي حال.

وفاز الديمقراطيون بـ219 مقعدا في مجلس النواب، مقابل حصول الجمهوريين على 194 مقعدا، ليصبح فوزهم بأغلبية مجلس النواب هو الأول منذ 8 سنوات، حسب شبكة "سي إن إن".

وتمكن الحزب الجمهوري من المحافظة على الأغلبية في مجلس الشيوخ بـ51 مقعدا مقابل 43 للحزب الديمقراطي، حسب آخر نتيجة غير رسمية أظهرتها "سي إن إن".

وفوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيؤهلهم لفرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب، وهو ما من شأنه التأثير سلبيا على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات التي يعتبرها ترامب أساسية.