دفعة مهجرين جديدة تصل سورية عائدة من لبنان

جهينة نيوز

وصلت اليوم الخميس دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم.

وافادت سانا ان دفعة جديدة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية وصلت إلى معبر الدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وقالت إن فرقاً وكوادر طبية قدمت لقاحات وخدمات صحية للمهجرين والأطفال فور وصولهم إلى المعبر.

وعاد مئات المهجرين السوريين في الأول من الشهر الجاري إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى أرض الوطن.