نيمار يهاجم حكم مباراة سان جيرمان ونابولي في دوري الأبطال

جهينة نيوز:

هاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الحكم الهولندي بيورن كوبيرس، الذي أدار مباراة فريقه أمام نابولي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها صحيفة مترو: "أنا لا أهتم بالأخطاء التي تحدث، فالحكم مجرد إنسان، ومن الطبيعي أن يقع في بعض الأخطاء، حتى لو كانت المخالفات واضحة مثل ركلات الجزاء".

وأضاف: "لكن الطريقة التي تعامل بها الحكم كوبيرس مع اللاعبين غير محترمة على الإطلاق، ما قاله لي استفزني بشدة، ولذلك فقدت السيطرة على أعصابي ووجهت له بعض الكلمات".

وأشار: "يجب أن يحترم الحكم، اللاعبين، ولا يعتقد أنه فوق الجميع بالصافرة والبطاقات الملونة".

واختتم: "أتمنى من المسؤولين القيام برد فعل مناسب تجاه هذه الواقعة".

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرتفع رصيد نابولي إلى 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول، مقابل 5 نقاط لباريس سان جيرمان