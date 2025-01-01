وزير عراقي سابق يحذر: الناتو العربي موجه ضد دول عربية

جهينة نيوز:

حذر وزير الداخلية العراقي الأسبق باقر جبر الزبيدي، يوم الأربعاء، من خطر "الناتو العربي" الذي تقوده السعودية لتنفيذ هجمات تستهدف بعض الدول العربية.

وقال الزبيدي في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "التحذيرات السابقة بشأن وجود خطر يداهم العراق وسورية وبعض الدول من قبل ما يسمى "الناتو العربي" الذي تم تشكيله بدعم أمريكي، لتنفيذ عدوان جديد يستهدف بعض دول المنطقة وبالأخص العراق بذريعة التدخلات وتهديد أمن دول الخليج قد بدأت ملامحه تظهر الآن".

وأضاف وزير الداخلية العراقي الأسبق أن "التحذيرات السابقة تأكدت خلال إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أحد قادة الناتو العربي)، بأنه سيرسل جيشه للدفاع عن أمن المنطقة العربية وعن الأمن القومي في إشارة ،على ما يبدو، بأن عدوانا وشيكا وجديدا سيستهدف شعوب بعض الدول.

وأشار الزبيدي إلى "وجود تقرير أمريكي يفيد بضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى، بحجة إمكانية عودة نشاطات "داعش" إلى العراق وسورية.

وتابع الوزير الأسبق قائلا: "هذا يعني جاهزية التحالف العربي للقيام بتدخلات عسكرية بذريعة التصدي لـ"داعش" وغيره لحفظ أمن الخليج".

RT