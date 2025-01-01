لأول مرة روسيا تكشف أن مخابراتها أحبطت هجمات على فعاليات كأس العالم - التفاصيل

جهينة نيوز:

أعلن ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الفيدرالية في روسيا أن استخبارات بلاده أحبطت محاولات إرهابيين استخدام طائرات درون في هجمات إرهابية خلال كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

ولم يدل مسؤول الاستخبارات الروسية بتفاصيل أخرى، لكن من المعلوم أن مثل هذه المحاولات لم تتم فقط خلال كأس العالم، ولكن أيضا أثناء إعداد وتنظيم "أحداث سياسية ورياضية عامة" أخرى.

وأفاد مدير جهاز الأمن الفيدرالي خلال افتتاح اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بأن جهازه كشف سبع مجموعات خططت لهجمات ضد مشجعين أجانب.

ولفت رئيس هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (الاستخبارات) إلى أن الانتشار العشوائي للطائرات من دون طيار محفوف بمخاطر استغلالها في أعمال إرهابية.

وشدد بورتنيكوف في هذا السياق على أنه "للإنذار والقضاء على مثل هذا التهديد بسرعة، من الضروري البدء فورا في إعداد أسس قواعد قانونية تنظم استخدام الطائرات من دون طيار".

يذكر أن الإرهابيين يحاولون بانتظام مهاجمة المنشآت العسكرية الروسية في سوريا باستخدام طائرات من دون طيار، علاوة على ذلك صدرت أحكام في العام الجاري ضد أفراد عصابة خططت لتفجير مقر الأمن الفيدرالي الروسي الإقليمي في منطقة سونجينسك بواسطة طائرات من دون طيار (درونات).

هذا، وكانت روسيا شدّدت بالفعل قواعد تداول تقنيات الطائرات من دون طيار، حيث يتوجب منذ يونيو 2016 تسجيل مثل هذه الطائرات التي تزن أكثر من 0.25 كغم