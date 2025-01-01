لأول مرة اس-300 في حال تأهب قتالي

جهينة نيوز:

أفادت مصادر إعلامية عن أن منظومة اس-300 السورية للدفاع الجوي وضعت في حال تأهب قتالي لأول مرة منذ وصولها سورية دون الكشف عن سبب التأهب إذا كان تدريبي أو أنه نتيجة التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني مؤخراً بأنه سيستهدف اس-300 إذا أسقط طائرات صهيونية في مدى عمله.

و يذكر أن سورية إستلمت مؤخراً ثلاث كتائب اس-300 و ثلاث مائة صاروخ و منظومة بوليانا دي-4 للتحكم الإلكتروني و قالت تقارير روسية أن المنظومات الثلاث التي وصلت هي هدية للجيش العربي السوري لا علاقة لها بالعقد الموقع بين روسيا و سورية بشأن المنظومة نفسها, و أفادت التقارير بأن سورية حصلت على النسخة الأحدث من اس-300 التي دخلت الخدمة مؤخراً في الجيش الروسي.