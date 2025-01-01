فتح التسجيل المباشر في التعليم العام والموازي لحملة الثانوية الفرع العلمي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح التسجيل المباشر لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 2018 للعام الدراسي 2018-2019 وذلك للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى المفاضلة أو تقدموا إليها وكانت جميع رغباتهم مرفوضة بغض النظر عن عدد الرغبات التي تم تدوينها في بطاقة المفاضلة وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول.

جاء ذلك في بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم حيث أعلنت الوزارة أيضا فتح التسجيل المباشر لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 2018 للعام الدراسي 2018-2019 للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى مفاضلة القبول الموازي أو تقدموا إليها وكانت جميع رغباتهم مرفوضة بغض النظر عن عدد الرغبات التي تم تدوينها في بطاقة المفاضلة وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم الكترونيا إلى مديريات شؤون الطلاب في الجامعات لغاية 22-11-2018.

يذكر أن الوزارة فتحت التسجيل المباشر في السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” ولحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة “الفرع الأدبي” وفي الكليات التطبيقية للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى مفاضلة الثانويات المهنية إضافة إلى إعلان مفاضلات ملء شواغر ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والمعوقين جسميا والطلاب السوريين غير المقيمين والعرب والأجانب وذلك للعام الدراسي 2018-2019.