إسقاط حكم الإعدام عن رجل أمريكي قتل عائلته.. والسبب؟

جهينة نيوز

وافق المدعي العام الامريكي على إسقاط عقوبة الإعدام عن متهم بقتل زوجته الحامل وابنتيه مقابل اعترافه بجميع التهم الموجهة إليه.

وكان المدعو كريس واتس في آب الماضي قد أبلغ عن تغيب زوجته شانان واتس، 34 سنة، التي كانت حاملاً في الشهر الرابع مع بنتيها سيليست (3 أعوام) وبيلا (أربعة أعوام) وقال حينها في مقابلة مع قناة دنفر 7 "آمل أن تكون آمنة في مكان ما الآن مع الأطفال".

ولكن السلطات عثرت على جثث الأطفال الثلاثة في صهاريج نفط، بجوار أمهم التي كانت مدفونة تحت الأرض فوجهت المحكمة له رسميا تهمة القتل والتلاعب بالجثث وإجهاض حمل زوجته بشكل غير قانوني.

مما حدا به أن يتهم زوجته بأنها من قتلت إحدى بناتهم وكانت تحاول قتل الأخرى عندما قرر مهاجمتها، وذلك بعد أن اعترف لها بأنه على علاقة جنسية بامرأة أخرى.

والى بعد اعترافه وإقراره بالذنب، فقد يواجه واتس ثلاثة أحكام متعاقبة بالسجن مدى الحياة، وذلك في جلسة النطق بالحكم المقررة في 19 تشرين الثاني.

وقال مايكل رورك، المدعي العام في مقاطعة ويلد كاونتي، في مؤتمر صحفي إن عائلة شانان واتس لم تضغط من أجل عقوبة الإعدام بسبب "البطء غير العادي" الذي يظهر في مثل هذه الحالات.

وقال رورك "بالنسبة لي، كان هذا أهم الاعتبارات في تقرير كيفية الاستمرار في هذه القضية".

وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت الشرطة أنه قد تم اعتقاله