ما هو سر إطلاق حملة الشارب للرجال في شهر تشرين الثاني

جهينة نيوز:

يبدو أن المساواة بين الرجل والمرأة شملت العديد من الأمور حتى المرض؛ فكما اقتصر سرطان الثدي على النساء، كان للرجال أيضاً نوع خاص من السرطانات يسمى "سرطان البروستاتا"، الذي يطال 30% من الرجال الذين يتخطون الـ50 عاماً. وكما تم تخصيص شهر أكتوبر لجعله موعداً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي، فقد تم تخصيص شهر تشرين الثاني أيضاً للتوعية بمرض سرطان البروتساتا وحث الرجال على الفحص الطبي الدوري تجنباً لـ"القاتل الصامت"، وفي هذا السبيل ظهرت حركة رجالية حملت اسم "موفمبر"، وهو اسم مركب من شهر نوفمبر بالإضافة إلى كلمة "Moustach" التي تعني بالعربية الشارب، وهو يعد رمزاً للرجولة.

بدأت حملة تشرين الثاني في ملبورن بأستراليا قبل قرابة 10 سنوات تعد حملة موفمبر أضخم ممول عالمي غير حكومي لأبحاث سرطان البروستاتا تضم الحملة 5 ملايين عضو فاعل استطاعت الحملة جمع 600 مليون دولار لتمويل 1000 برنامج طبي لسرطان الرجل