ما سر وجود الأزرار على الكتف في الجاكيت الشتوي

جهينة نيوز

هل تساءلت يوما وأنت ترتدي سترتك الشتوية عن سبب وجود أزرار في منطقة الكتفين، على الرغم من عدم استعمالك لها على الإطلاق علما أنها توضع في الجاكيت النسائي والرجالي معا

في حين اعتقاد الكثيرين أن وظيفة الأزرار والحزام الصغير المثبت على كتفي الجاكيت الشتوي هي وظيفة جمالية لا أكثر، كشفت فتاة تدعى "فرانشيسكا هورزبيرج" من كمبريا ببريطانيا السر لهذه الأزرار وذلك عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: "لقد استغرق الأمر 18 عاما لمعرفة سبب وجود هذه الأزرار الغريبة على منطقة الأكتاف في السترات الشتوية".

وأضافت:"إنها تدمج في السترات وذلك لمنع الحقائب من السقوط خلال حملها على الكتف