بوتين: من أولويات الأجهزة الأمنية إنشاء نظام فعال لردع الإرهابيين

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول بهدف إنشاء آليات لردع الإرهابيين ومنع موارد تمويلهم

وجاء في برقية وجهها بوتين للمشاركين في جلسة رؤساء المخابرات وهيئات الأمن الروسية اليوم ونقلتها سبوتنيك نرى أن المنظمات الإرهابية الدولية تحاول أن تنشط في عملها بما في ذلك في مجال المعلومات الدولية لذلك نرى مطالب متزايدة أمام عمل المخابرات وهيئات الأمن كما تزداد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة.

وأشار بوتين أيضا إلى أن إنشاء النظام الفعال لقمع الإرهابيين والقضاء على متزعميهم وأعضائهم الأكثر خطورة يعد من أهم أولويات عمل المخابرات وهيئات الأمن مؤكدا أهمية تسريع تبادل المعلومات وإنشاء آليات لمنع تمويل المنظمات الإرهابية.

وأضاف بوتين لحل مثل هذه المهام الجدية من الضروري تعزيز الثقة بين الدول ورفع مسؤءولية أعمالها وشفافية نواياها الأمر الذي سيسمح بتعزيز قدرة التعاون الدولي المناهض للإرهاب بشكل جدي ومنع ظهور خطر انعدام التفاهم في عمل الدول في هذا الاتجاه وخصوصا أثناء استخدام تكنولوجيات الاتصالات الحديثة.