بمشاركة سورية معرض طلابي تنافسي في سلوفاكيا

جهينة نيوز

افتتح في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا المعرض الطلابي التنافسي الذي تنظمه جامعة الاقتصاد السلوفاكية بمشاركة 25وفدا طلابيا من دول العالم بينها سورية.

وضم الجناح الطلابي السوري في المعرض الذي بدات فعالياته أمس تشكيلات متنوعة من الصناعات التقليدية السورية وملصقات جدارية كبيرة تعرف بماضي سورية وحاضرها.

وأبدى سفير كندا لدى سلوفاكيا جون فون كوفمان ونائب رئيس جامعة الاقتصاد الدكتور بوريس ماتوس اللذان زارا الجناح السوري إعجابهما بجودة وزخرفة المعروضات السورية كما اطلعا مع الزوار الآخرين على ما قام به الإرهابيون من تدمير وتخريب ونهب للآثار السورية من خلال فيلم وثائقي تم عرضه في الجناح وقدم كوفمان وماتوس شهادات تكريم وتقدير للطلبة السوريين المشرفين على الجناح السوري الذي احتل المرتبة الأولى فيما عبر كوفمان عن رغبته في زيارة سورية.

بدوره أكد رئيس فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتور علي أسعد للسفير الكندي ونائب رئيس جامعة الاقتصاد الحرص الدائم على المشاركة في هذا المعرض وغيره لإبراز الصورة الحقيقية لسورية وما يقوم به الإرهابيون فيها من أعمال إجرامية وتخريبية.

إلى ذلك أكد الدكتور الويس كوجاك من جامعة الاقتصاد في تصريح لمراسل سانا أن الإقبال الكبير لزوار الجناح السوري يعود لدور سورية الريادي والمحوري في المنطقة إضافة إلى جودة وعراقة صناعاتها التقليدية وحضارتها الغنية معربا عن ثقته بانتصار سورية القريب على الإرهاب وعودة دورها الفعال والمؤثر إقليميا ودوليا.

سانا