منتخب سورية الأولمبي في المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية

جهينة نيوز

أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الأردن وقرغيزستان والكويت.

وقسمت المنتخبات المشاركة الى عشر مجموعات حيث ستلعب بطريقة الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من الـ 18 حتى الـ 26 من آذار 2019 ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة صاحبة المراكز الأولى مباشرة في حين ستضمن المنتخبات الخمسة التي تحتل أفضل مركز ثان في المجموعات العشر الظهور في النهائيات إلى جانب المنتخب التايلاندي الذي ظفر باستضافة البطولة التي ستجري بداية العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء منتخب سورية في المستوى الثاني في قرعة غرب آسيا إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والإمارات وإيران أما المستوى الأول فكان من نصيب اوزبكستان وقطر والعراق وفلسطين والأردن والمستوى الثالث ضم كلا من طاجكستان والبحرين والهند ولبنان وقرغيزستان والمستوى الرابع تركمانستان ونيبال وبنغلاديش وأفغانستان والكويت والمستوى الخامس جزر المالديف وباكستان وسيرلانكا واليمن وبوتان.

ويستعد المنتخب للتصفيات بإقامة مباراتين وديتين مع منتخب البحرين بإشراف الكادر الفني الموءلف من رفعت الشمالي مشرف المنتخب وحسين عفش مدربا وأنس صابوني وتامر اللوز مساعدين للمدرب وصفوان الحسين مدربا لحراس المرمى وأحمد زينو إداريا وصفوح السباعي طبيبا معالجا ومازن الهندي منسقا إعلاميا وأوس محمد مسوءول تجهيزات.

وتضمنت قائمة اللاعبين المدعوين محمد فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأحمدالخصي وعبد الهادي شلحة وأيمن عكيل ويوسف محمد ومحمد الحلاق وزكريا حنان وعماد إدلبي ومحمد زيد غرير وميلاد حمد وطه العايق وخالد كردغلي وكامل حميشه وعبد الرحمن بركات ونعيم غزال وغيث سليمان وليث علي وصبحي شوفان وعبد الرزاق بستاني وأنس بيطار ومروان زيدان وبطرس فيوض وابراهيم بغدادي ومحمد غلاب ورامي الصغير ومحمد الخوجة ومحمد اللولو وأحمد حديد ومحمد كامل كواية ومحمد يزن عرابي وعلاء الدالي وأحمد العلي العبد الله وحمزة محناية.