روسيا تبني مركزا لصيانة "إس-400" في الصين

الأربعاء, 7 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:46 | سياسة, عالمي

روسيا تبني مركزا لصيانة

جهينة نيوز

قال رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا دميتري شوغاييف إن مركزا لصيانة منظومة الدفاع الجوي "إس-400" قد يفتتح في الصين.

وذكر أن الصين تواصل استخدام منظومة "إس-300" وأن إمدادات "إس-400" ستنتهي بحلول عام 2020.

وقال شوغاييف نقلا عن سبوتنيك: "إنشاء مركز صيانة بعد بيع منظومات الدفاع الجوي سيكون أمرا منطقيا واقتصاديا".

ولفت شوغاييف الانتباه إلى أن روسيا افتتحت مركزا لصيانة منظومات "تور-إم1" في الصين في عام 2017.

وصممت منظومة "إس-400" لتدمير جميع وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الأنواع المختلفة من الطائرات والصواريخ البالستية والأهداف التي تفوق سرعة الصوت.

كما ستشتري الهند 5 أفواج من "إس-400" بقيمة 5.43 مليار دولار.


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