صاعقة رعدية تضرب قارب.. فما مصير ركابه

جهينة نيوز

ضربت عاصفة رعدية قارب لعشاق إبحار بريطانيين كان يقلهم في عرض البحر في تايلاند مما أدى إلى تحطم القارب بشكل نهائي ولكن كانت المفاجأة عندما نجا ركابه من الموت المحقق، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

حيث تمكن صيادون تايلانديون من إنقاذ البحارة وعددهم تسعة بعد أن انقلب عليهم القارب عليهم واستطاعوا الاختباء تحته وقد أدت العاصفة الرعدية التي التي ضربت الساحل التيلاندي إلى تدمير القارب بفعل البرق حيث اشتعلت فيه النيران على نحو سريع

وتم إرسال فريق من خفر السواحل للمساعدة في إخراجهم، ولم يصب أي منهم بأذى وكانت أعمارهم تتراوح بين 59 و68 عاما

ووصلت المجموعة إلى جزيرة بوكيت يوم الجمعة الماضي، وفقا لوسائل إعلام تايلاندية، وأبحرت من الشاطئ الشمالي للجزيرة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، واستمعت إلى مالك القارب وبعض الشهود