أنجلينا جولي تطالب بوصاية فردية على أطفالها

جهينة نيوز

حددت المحكمة العليا في لوس أنجلوس يوم الرابع من شهر كانون الأول المقبل موعداً لجلسة بين الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي ، للبحث في أمور وصاية أولادهما الستة.

وحسب تقارير صحفية أميركية أن جولي طلبت وصاية فردية للأطفال ، على عكس بيت الذي طلبها مشتركة بينهما.

ومن القرارات التي سيتخذها القاضي إلى جانب تعيين أحد الوالدين أو كلاهما الوصي القانوني على الأطفال ، سيقسم العقار الذي يمتلكه النجمان لأنهما لم يصدرا اتفاق ما قبل الزواج قبل أن يعقدا قرانهما.

ويذكر أن الثنائي طلب من المحكمة تمديد أوراق الطلاق بينهما حتى شهر حزيران من عام 2019.