النفط ينخفض بفضل استثناءات عقوبات إيران

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تعزز التوقعات بتوافر إمدادات جيدة من الخام بالسوق بفضل إعفاءات واشنطن كبار مشتري النفط الإيراني من عقوباتها وزيادة إنتاج النفط في بعض الدول.

و بلغ سعر برميل مزيج "برنت" 71.83 دولار للبرميل، متراجعا بنسبة 0.4% عن الإغلاق السابق، فيما بلغ برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 61.84 دولار، بانخفاض نسبته 0.6%.

وكان الخامان قد انخفضا بنسبة 17.4% لخام "برنت" و19.7% لـ "غرب تكساس الوسيط" منذ أن سجلا أعلى مستوى لهما في أربع سنوات في أكتوبر الماضي.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية يوم الاثنين، لكنها منحت إعفاءات لكبار زبائن طهران مما يسمح بواردات محدودة لـ180 يوما.

وتظهر البيانات أن صادرات إيران انخفضت إلى مليون برميل يوميا منذ بداية نوفمبر الجاري، متراجعة من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018. لكن من المتوقع أن تزيد الإمدادات الإيرانية بعد نوفمبر مع استخدام الإعفاءات للبدء في طلب شراء المزيد من النفط الإيراني.

المصدر: رويترز