توقعات بافتتاح سفارة الإمارات في دمشق قريبا!

جهينة نيوز

نقل موقع "ليبانون ديبايت" معلومات دبلوماسية تتحدث عن عودة فتح السفارة الإماراتية أبوابها في العاصمة السورية دمشق خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب المصادر فأن أبو ظبي تجري حاليا أعمال الصيانة في مبنى سفارتها في دمشق تمهيدا لإعادة افتتاحها.

فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن مساعي عدد من الدول العربية والإقليمية لإعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفاراتها في دمشق، والتي كانت قد أغلقت منذ بدء الأزمة في سورية عام 2011.

هذا و بدأت بعض شركات السياحة والسفر الإماراتية، بتقديم عروض وصفتها “بالمضمونة” تتيح للسوريين إمكانية الحصول على تأشيرات دخول سياحية بوقت قصير جداً، بالتزامن مع أنباء عن نية الإمارات إعادة افتتاح سفارتها بدمشق، وتقارير عن بدء ترميم بناء السفارة.

هذا وكانت دول الخليج استدعت سفرائها من سوريا، وطلبت من جميع السفراء السوريين مغادرة أراضيها “بشكل فوري،” في العام 2012. أي بعد عام واحد على اندلاع الأحداث في سوريا.

المصدر: قناة العالم