لافروف: الإرهاب لا يزال يشكل خطرا رغم النجاح في مواجهة "داعش"

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء، ان الارهاب في العالم لا يزال يشكل خطرا كبيرا بغض النظر عن تحقيق نجاحات ملموسة في مجال مكافحة "داعش" الارهابي.

وقال لافروف خلال الاجتماع المفتوح لقادة أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون: "بغض النظر عن النجاحات الهامة في مكافحة داعش والمجموعات الارهابية الاخرى، لا يزال الارهابيون كما في السابق يشكلون خطرا كبيرا على الدول كافة وبدون استثناء".

وأضاف لافروف:" هم يتكيفون والوقائع المتغيرة، ينوعون المصادر، وقنوات الحصول على التمويل والدعم التقني والمادي… بما في ذلك عن طريق توثيق الروابط مع عالم تهريب المخدرات والجريمة المنظمة".

سبوتنيك