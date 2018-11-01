مجلس الأمن الروسي: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا يعتمد على مصادر "المعارضة"

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف اليوم الأربعاء أن تقارير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تعتمد على مواد مصادرها من "المعارضة السورية".

وقال باتروشيف: "تستند تقارير البعثة إلى مواد وأدلة تم الحصول عليها عن بعد، ولا سيما من هياكل المعارضة".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد أن مهمة اختصاصيي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتهكون بشكل صارخ الإجراء الخاص بضمان الحفاظ على الأدلة في سوريا.

الجدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة اختارت مراكز أبحاث برزة وجمرايا للتحقق من وجود الأسلحة الكيميائية، حسبما ورد في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تقرير صادر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.

سبوتنيك