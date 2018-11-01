الجيش يصد محاولات تسلل ارهابيين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة

جهينة نيوز

وجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على تحركات لمجموعات إرهابية بعضها تابع لـ “الحزب التركستاني” حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة بريف حماة الشمالي.

واسفرت الرمايات عن احباط محاولات التسلل وايقاع قتلى ومصابين بين الارهابيين واجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها.

وقصفت مدفعية الجيش ضربات مركزة مرابض صواريخ وهاون للمجموعات الإرهابية في قرية خربة الناقوس ردا على استهدافها مساء أمس محور المشاريع في سهل الغاب بعدد من القذائف الصاروخية وصواريخ “التاو”.

ويعد “الحزب التركستاني” الذي يضم إرهابيين اجانب تسللوا عبر الحدود التركية من اكبر المجموعات الارهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وادلب ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية فضلا عن استهدافه القرى الآمنة بالقذائف الصاروخية.

سانا