حلّ 33 جمعية سكنية ودمج 10 منذ بداية العام

جهينة نيوز

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم لـ«الوطن» عن حلّ ما يقارب 33 جمعية سكنية على مستوى المحافظات منذ بداية العام الحالي (2018) وحتى الأسبوع الماضي، مبيناً أن الوزارة تتابع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجمعيات التي تنطبق عليها موجبات الحل والتصفية باستمرار.

وأوضح أن قرار حل الجمعية يتضمن تسمية لجنة تصفية قانونية برئاسة مفتش حسابات قانوني وعضوية أعضاء من اللجنة وذلك للحفاظ على أموال الأعضاء.

وعلى صعيد دمج الجمعيات بين فهيم أن عمليات الدمج شملت حوالي 10 جمعيات منذ بداية العام، مشيراً إلى أن إجراءات الدمج قد تستغرق بعض الوقت على اعتبار أن القانون اوجب موافقة الهيئة العامة للجمعية التي ستدمج بها الجمعية الأخرى، إضافة لبعض الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى التي أوجبها القانون.

ولفت فهيم إلى أنه وبهدف حصر نشاط الجمعيات التعاونية السكنية في إشادة المساكن للسكن فقط دون الأبنية والمشاريع الاصطيافية فقد انخفض عدد الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف بمقدار 627 جمعية رفعت عنها صفة الاصطيافية وأصبحت جمعيات تعاونية سكنية فقط وتم تكليف الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات بغاية الاصطياف بمراجعة وزارة السياحة لتأسيس جمعيات لديها وتتم المتابعة مع باقي الجمعيات ذات الهدف المزدوج من سكن واصطياف لتحديد مهامها بالسكن فقط.

أما في مجال مراقبة الوزارة والاتحاد العام لعمل الجمعيات التعاونية السكنية فقد تم في العام 2017 تعيين 74 مجلس إدارة مؤقتاً في حين تم تعيين 90 مجلس إدارة مؤقتاً خلال الفترة الماضية من العام 2018.

وعلى صعيد تدقيق واقع الجمعيات التعاونية السكنية لفت معاون وزير الأشغال العامة إلى انه وبعد التدقيق بواقع مجالس إدارات الجمعيات أن الغالبية تتوافر لديها الإمكانيات المالية والإدارية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منها إذا ما توافرت لها الأراضي والقروض اللازمة، باستثناء 151 جمعية منها والتي لابد من معالجة أوضاعها عبر حلها وتصفيتها لعدم إمكانية استمرارها لأسباب مختلفة منها 12 في اللاذقية و8 في درعا و17 في الحسكة و2 في حلب و1 في حماة و42 في دمشق و36 في حمص و33 في ريف دمشق.

وهناك 21 جمعية سكنية لديها مشاريع ولا يمكن حلها ويمكن دمجها مع جمعية أو أكثر منها 10 في اللاذقية و3 في درعا و4 في الحسكة و3 في القنيطرة و10 في حماة و11 في دمشق و20 في حمص.

علما أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها انخفض من 2681 جمعية وفق الاحصائيات السابقة لما قبل الأزمة إلى 2533 جمعية لغاية نهاية الشهر الخامس من العام الجاري، منها 1345 جمعية تعاونية سكنية و1158 جمعية تعاونية سكناً واصطيافاً و30 جمعية اصطيافية، بينما ارتفع عدد الأعضاء في هذه الجمعيات من 89903 أعضاء إلى 107405 أعضاء خلال الفترة ذاتها، منهم 72007 من الأعضاء المنتسبين و134.43 من الأعضاء المكتتبين والمخصصين و21904 أعضاء مستلمين لمساكنهم.