برشلونة يتعادل مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه الإيطالي فريق إنتر ميلان بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة الإسباني، هدف فريقه في الدقيقة 83، ورد لاعب إنتر ميلان ماورو إيكاردي بهدف التعادل في الدقيقة 87 مباشرة.

وكان مالكوم قد دخل بديلا لعثمان ديمبلي في الدقيقة 81 من زمن المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة احتل نادي برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوقف رصيد أيندهوفن عن نقطة واحدة فقط في المركز الرابع الأخير.