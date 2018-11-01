ليفربول يخسر امام فريق النجم الأحمر "رد ستار بلغراد" بهدفين دون رد

الأربعاء, 7 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:04 | رياضة, كرة القدم

ليفربول يخسر امام فريق النجم الأحمر

جهينة نيوز

نجح فريق النجم الأحمر "رد ستار بلغراد" في تحقيق أول فوز له على الإطلاق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن سجل ميلان بافكوف هدفين ليقود الفريق الصربي لانتصار تاريخي 2- 0 على ضيفه ليفربول في المجموعة الثالثة اليوم امس الثلاثاء.

وبهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول المتصدر عند ست نقاط من أربع مباريات لتتعقد مهمة التأهل لأدوار خروج المغلوب، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن يلعب نابولي صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط على أرضه مع باريس سان جيرمان، ثالث الترتيب بأربع نقاط، اليوم الثلاثاء، وسيلتقي ليفربول معهما في الجولتين المقبلتين.

ورفع رد ستار، الذي يشارك لأول مرة في النسخة الجديدة من البطولة بعد فوزه بكأس أوروبا عام 1991، رصيده إلى أربع نقاط بعد أداء ملحمي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا