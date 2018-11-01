أبراج يوم الأربعاء 2018/11/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم9/7:متمرد، حازم في علاقاتك العاطفية، صادق، مخلص، مرتب،منظم، إنساني ومساعد للجميع علاقاتك مميزة مع العائلة والأقرباء، تسعى للحرية والكمال والعدل تصطدم أحيانا بالواقع،مسؤوليات كبيرة وأعباء وضغوطات اجتماعية تواجهك تصل إلى الحلول والانفراج خلال أشهر آذار و أيار وأيلول تحقق إنجازات مهمة وعلى صعيد عائلي تزداد عواطفك مع العائلة والأصدقاء وللبعض مشروع ارتباط.

جهينة نيوز-حاص

برج الحمل: تراجع حسابك المالي المشترك تقلل من نفقاتك لا تتنازل عن حقوقك بشرط الامتناع عن فرض رأيك وتسلط ابحث عن حلول ترضي جميع الأطراف انت بحاجة للراحة والرعاية انتبه على صحتك أو صحة أحد المقربين منك.

برج الثور: تركز جهودك بالبحث عن قاسم مشترك يجمعك مع الشركاء سواء بالعمل أو العاطفة حاول تتفهم وجهة نظرهم ونظم مع مختلف الجهات مهم حافظ على هدوئك الكامل ضغط كبير عليك والأوضاع قد تتعبك.

برج الجوزاء:العمل متراكم عندك نظم اولوياتك انجز قدر استطاعتك حاول إيجاد الحلول ومعالجة المسائل الطارئة حتى تتوصل لاتفاق وتبحث عن حليف وداعم تجنب الإساءة لأصدقائك وشركائك اطلب مساعدة في تراجع صحي انتبه على صحتك .

برج السرطان : تشعر بالحيوية والحماس عندك رغبة في التقرب من الأحبة وإيجاد قاسم مشترك تتواصل مع محيطك الطمأنينة والراحة الك.

برج الأسد : تنشط بتنظيم أمور عائلية بيتية تدخل تعديلات على السكن تشعر بالحزن وتعب تبحث عن ملاذ آمن تجده مع عائلتك لذلك لا تنتقد أقرب الناس الك وتتوتر بسبب كثرة الضغوط والاعطال والمخالفات القانونية.

برج العذراء :لقاءات واتصالات وسفر قصير مفيد تجري أبحاث تفاوض تقوم بزيارات تلاحق أعمال احذر من نقاشات حادة مع أحد المقربين أخوة أو جيران وانتبه على صحتك.

برج الميزان : احرص على اموالك وقلل من مشترياتك الغير ضرورية احذر من ضياع أو سرقة ابتعد عن التبذير راجع استثماراتك وتمهل قبل توقيع على العقود من اختصاصك.

برج العقرب: القمر ببرجك تشعر بالثقة والقدرة على السيطرة على أمورك تتميز بآرائك الواضحة تطرح أفكار تجتهد في إنجاز مشروع جديد .

برج القوس : يسيطر عليك التعب الشديد مطلوب منك الانتباه على صحتك ألغي مواعيدك وابتعد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين أرباحك في تراجع بسبب وجود القمر بالعقرب.

برج الجدي : تنشط اجتماعيا تشارك مع أصدقائك تسمع خبر سعيد تلعب دور مهم في محيطك حضورك لافت وشعبيتك كبيرة تستقبل وتودع زوار.

برج الدلو: حافظ على سمعتك وانجازاتك القائمة في مجال عملك لا تجازف باستقرار وضعك تجنب تصرف متسرع نظم أعمالك بدك تنتقل إلى عمل جديد تتعامل مع الغرباء للبعض من يبحث عن فرصة عمل يجدها للبعض تواجه إحباط من قبل مسؤولين وسلطة سواء في العمل أو العائلة.

برج الحوت :تنشط بسفر واتصالات كن واعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارات بين المدن حيويتك كبيرة تترك انطباعات جيدة عنك يطمئن خاطرك تخفي هواجسك فترة إيجابية جدا لا تضيع الفرص.