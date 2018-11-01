الولايات المتحدة تعرض مكافأة مقابل معلومات عن قادة في حزب العمال الكردستاني

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أنقرة أن الولايات المتحدة تعرض مكافآت مالية بملايين الدولارات مقابل معلومات تساعد في القبض على 3 من قياديي حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مراد قرايلان و4 ملايين مقابل جميل بايق و3 ملايين مقابل دوران كالكان.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو بالمر إلى أنقرة.

وتعتبر الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا، مثلما تعتبره السلطات التركية التي تخوض عمليات عسكرية ضده بجنوب شرقي تركيا وشمال العراق.

ويعتبر مراد قرايلان أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، القائد العام للذراع العسكرية له، "قوات الدفاع الشعبي الكردستاني" (HPG)، وقد أصبح زعيما للحزب بعد اعتقال عبدالله أوجلان عام 1999. وأصدرت السلطات التركية بحق كل من قرايلان والعضو في اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني جميل بايق والقيادي الآخر في الحزب دوران كالكان مذكرات اعتقال بمختلف التهم، بما فيها "الإرهاب".