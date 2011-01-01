محاكمة ألماني عمره 94 عاما كان حارس في معسكر نازي

جهينة نيوز

مثل ألماني عمره 94 عاما أمام المحكمة على كرسي متحرك، يوم الثلاثاء، بتهمة المساعدة في قتل مئات الأشخاص في معسكر اعتقال للنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

والمتهم كان حارسا سابقا في الشرطة السرية النازية ولا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، وقد نفى تلك الاتهامات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

والحارس السابق متهم بأنه كان على علم بأعمال القتل بين عامي 1942 و1944 في معسكر شتوتهوف قرب مدينة جدانسك البولندية حاليا، وتقول تقارير إن حوالي 65 ألف شخص قتلوا أو توفوا هناك.

وواجه المشتبه به صعوبة في الاستماع إلى الإجراءات وتم إعطاؤه سماعات لأذنيه عندما قال إنه لا يمكنه السماع، علما أنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشرات السنين إذا ما تمت إدانته.

وصرح المدعي العام أندرياس برينديل للمحكمة بأن المشتبه به، الذي كان يعمل حارسا في شتوتهوف حيث تم قتل أناس بطرق مختلفة، متهم بالمشاركة في قتل المئات.

ويحاكم المشتبه به أمام محكمة للأحداث لأنه كان دون 21 عاما وقت وقوع الجرائم المزعومة، وجرى تحديد الجلسات بما لا يزيد عن ساعتين للواحدة في اليوم بسبب حالته الصحية، ومن المقرر استمرار جلسات الاستماع حتى منتصف فبراير 2019