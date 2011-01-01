هكذا يمكنك إنقاص وزنك بواسطة ميزان الوزن

جهينة نيوز

أثبت علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، أن قياس الوزن يوميا يساعد الأشخاص، الذين يريدون إنقاص وزنهم، على الوصول إلى هدفهم بسرعة.

وذكر موقع "EurekAlert"، أن الدراسة التي قام بها الأخصائيون، وشارك فيها 1024 متطوعا على مدى عام كامل، رصد الخبراء خلالها العلاقة بين عدد المرات التي يقيس فيها المشاركون أوزانهم وسرعة تناقصها.

وقسم المشاركون في الدراسة إلى مجموعات اعتمادا على مبدأ عدد المرات التي يقيسون فيها أوزانهم في الأسبوع.

واتضح أن أؤلئك الذين لم يقيسوا وزنهم أكثر من مرة في الأسبوع، لم يفقدوا أي وزن على الإطلاق خلال سنة، في حين أن المجموعة التي كان أعضاؤها يقيسون أوزانهم بمعدل 6 إلى 7 مرات في الأسبوع، انخفض وزن المشاركين فيها بشكل ملحوظ، على الرغم من أن الباحثين لم يأخذوا بعين الأعتبار عوامل أخرى في تخفيض الوزن، كالتغذية وممارسة التمارين الرياضية.

وتظهر نتائج هذه الدراسة، وفقا للعلماء، الدور الرئيسي للرقابة الذاتية على تغير الوزن والرغبة الحقيقية في تقليله للوصول إلى جسم صحي مثالي.