جريمة حرب جديدة ترتكبها قوى العدوان بحق اليمن

جهينة نيوز:

تعرضت مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة للقصف من قبل قوى العدوان و ذلك بحسب مصادر يمنية مساء اليوم في جريمة ترقى لجرائم الحرب.

و في أول رد يمني قال نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي: إقدام العدو على استهداف مطاحن البحر الأحمر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

و أضاف العزي: عندما مرغ الجيش واللجان الشعبية أنوف قوى العدوان في التراب عادوا من جديد ليستهدفوا قوت المواطنين و جعا العزي كل أحرار العالم لإدانة هذا الفعل الإرهابي الجبان.

و في سياق آخر قامت قوى العدوان بالقصف المكثف للأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو ومحيطها بالغارات وقذائف المدفعية و ألحقت أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين اليمنيين .

و يذكر أنه خلال اليومين الماضيين قام الطيران السعودي بشن غارات هستيرية على اليمن حيث لم يتوقف الطيران السعودي و الاماراتي عن شن الغارات على المدنيين و البنى التحتية اليمنية على مدار الساعه.