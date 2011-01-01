جريمة حرب جديدة ترتكبها قوى العدوان بحق اليمن

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:07 | سياسة, عربي

جريمة حرب جديدة ترتكبها قوى العدوان بحق اليمن

جهينة نيوز:

تعرضت مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة للقصف من قبل قوى العدوان و ذلك بحسب مصادر يمنية مساء اليوم في جريمة ترقى لجرائم الحرب.

و في أول رد يمني قال نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي: إقدام العدو على استهداف مطاحن البحر الأحمر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

و أضاف العزي: عندما مرغ الجيش واللجان الشعبية أنوف قوى العدوان في التراب عادوا من جديد ليستهدفوا قوت المواطنين و جعا العزي كل أحرار العالم لإدانة هذا الفعل الإرهابي الجبان.

و في سياق آخر قامت قوى العدوان بالقصف المكثف للأحياء السكنية في منطقة 7 يوليو ومحيطها بالغارات وقذائف المدفعية و ألحقت أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين اليمنيين .

و يذكر أنه خلال اليومين الماضيين قام الطيران السعودي بشن غارات هستيرية على اليمن حيث لم يتوقف الطيران السعودي و الاماراتي عن شن الغارات على المدنيين و البنى التحتية اليمنية على مدار الساعه.


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