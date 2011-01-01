المؤتمر القومي العربي:أهلنا بالجولان أكدوا وفاءهم لانتمائهم الوطني

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي المعصراوي أن أهلنا في الجولان السوري المحتل ومن خلال وقوفهم في وجه ممارسات العدو الإسرائيلي أثبتوا أنهم سيبقون أوفياء لانتمائهم لوطنهم الأم سورية مدافعين عنه ومتمسكين بكل شبر من أرض الجولان رغم كل الضغوط.

وأوضح المعصراوي في بيان له تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي ممارساته القمعية ضد أهلنا في الجولان السوري المحتل يأتي في ظل الانتصارات المتتالية التي تحققها سورية في حربها ضد الإرهاب مشيرا إلى أن إرادة أهلنا في الجولان وتصميمهم على مقاومة الاحتلال وتمسكهم بحقهم في حياة حرة كريمة تكرست عبر رفضهم المخططات الإسرائيلية المتمثلة بما تسمى “انتخابات المجالس المحلية”.

ولفت المعصراوي إلى أن إجراءات الكيان الصهيوني الهادفة إلى “تهويد الجولان” تتزامن مع الزيارات التطبيعية التي تجري بين بعض الأنظمة العربية والكيان الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ووجه أهلنا في الجولان السوري المحتل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته قبل أيام برفضهم ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” وإحراقهم البطاقات الانتخابية ومقاطعة الترشح والانتخاب ورفع الشعارات المناهضة لمخططات الاحتلال والمطالبة بالعودة إلى الوطن سورية.