شامانوف:من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها

جهينة نيوز:

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أن من حق سورية استخدام كل الأسلحة التي تملكها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وقال شامانوف في تصريح للصحفيين اليوم في تعليق على تهديدات أطلقها مسؤول في كيان الاحتلال الاسرائيلي بشان استهداف المنشات الخاصة بصواريخ اس 300 في سورية.. “إن أنظمة الدفاع الجوي إس 300 التي زودت موسكو بها سورية تتمتع بحماية عالية ودمشق تمتلك كل الحق في استخدامها لحماية مصالحها الوطنية سواء من الناحية القانونية أو المعنوية”.

ولفت شامانوف الى أن الجنود السوريين مروا بمجموعة كاملة من التدريبات وهم قادرون على إدارة مجمعات صواريخ اس 300 عالية الفعالية بشكل مستقل إلا انه لم يستبعد ارسال مستشارين روس من اجل هذه الأنظمة.

وكان اللواء ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد أواخر الشهر الماضي استكمال تسليم الجيش العربي السوري منظومات اس300 ومنظومات بوليانا دي 4 الآلية الخاصة بالتحكم مشيرا الى أن المستشارين العسكريين الروس يواصلون تدريب القوات السورية على تشغيل نظام “إس 300”.

ودعا المسؤول العسكري الروسي اصحاب الرؤوس الساخنة في إشارة منه إلى مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتقييم الوضع القائم في المنطقة بشكل موضوعي والامتناع عن اتخاذ أي تصرفات استفزازية في الأراضي السورية.