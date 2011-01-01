أمين عام الناتو يدعو طالبان للتفاوض

جهينة نيوز:

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ ، الذي يزور أفغانستان اليوم، حركة طالبان إلى الانضمام لمفاوضات السلام، قائلاً إنه لا جدوى لمزيد من العنف الذي تمارسه.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء "يجب على طالبان أن تفهم أن استمرار العنف لا جدوى منه وأنه يأتي بنتائج عكسية، لذلك يجب أن يكونوا جزءا من مستقبل أفغانستان وعليهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أمين عام الحلف، أن الناتو سيواصل دعم جهود السلطات الأفغانية في المصالحة والبحث عن طرق للتسوية داخل أفغانستان، دون أن يضعف جهوده المتواصلة لتدريب قوات الأمن.