مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين يؤكد عدم شرعية عقوبات واشنطن ضد إيران

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي العقوبات الأمريكية ضد إيران، وجرى التأكيد على أنها غير شرعية.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول الوضع المترتب في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران".

وأضاف أنه "جرى التأكيد على الطابع غير الشرعي لمثل هذه التصرفات".

وذكر بيسكوف كذلك أنه تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في سياق التحضير لزيارة الرئيس الروسي إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، المزمعة الأسبوع المقبل.

وناقش الاجتماع أيضا المسائل الملحة لجدول الأعمال الاقتصادي والاجتماعي الروسي.

تاس