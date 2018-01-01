حركة شاكيري الشهيرة تبعده عن مباراة صربيا

جهينة نيوز:

أكدت صحف انجليزية استبعاد المدرّب الألماني يورغن كلوب للنجم السويسري شيردان شاكيري في رحلته إلى بلغراد عاصمة صربيا خوفا على سلامته

ويأتي قرار غلوب هذا تجنبا لسخط الجماهير الصربية التي قد تؤذيه بعدما استفزها في المونديال الروسي، عندما قام بالاحتفال بحركة "النسر ذو الرأسين" الذي يمثل شعار ألبانيا، بعد تسجيله هدفا حاسما أمام صربيا.

ويعتبر هذا الشعار "منبوذا" للعديد من الصرب، بسبب التاريخ الدموي بين ألبانيا وصربيا في التسعينات.

وعن سبب الإبعاد عن الرحلة إلى صربيا، قال كلوب: "لقد سمعنا وقرأنا عن التوقعات لنوعية الاستقبال التي سيحظى بها (شاكيري)"

وأضاف: "ليس لدينا أي فكرة عما سيحصل، ولكننا نريد أن نذهب هناك ونركز بنسبة 100 بالمئة على كرة القدم وعدم التفكير بأي أمر آخر".