تمثال محمد صلاح الأخير يعيد للأذهان تماثيل نجوم الرياضة

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:50 | رياضة, كرة القدم

تمثال محمد صلاح الأخير يعيد للأذهان تماثيل نجوم الرياضة

جهينة نيوز

أثارت صور التمثال البرونزي الجديد للنجم المصري محمد صلاح في مهرجان الشباب في مصر ، حالة من الجدل والسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا له انتقادات شديدة، من بينها أنه لا يشبه مطلقًا نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

والواقع أن تمثال صلاح الأخير ليس التمثال الأول الذي صُنع من أجل أحد الرياضيين، وتسبب في هذه الحالة من الجدل والسخرية الشديدة، حيث سبقه إلى ذلك عدة نماذج أخرى شبيهة منها تمثال مارادونا وتمثال للنجم كريستيانو رونالدو واخر لجاريث بيل وايضا النجم الغاني مايكل إيسيان


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا