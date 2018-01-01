تمثال محمد صلاح الأخير يعيد للأذهان تماثيل نجوم الرياضة

جهينة نيوز

أثارت صور التمثال البرونزي الجديد للنجم المصري محمد صلاح في مهرجان الشباب في مصر ، حالة من الجدل والسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا له انتقادات شديدة، من بينها أنه لا يشبه مطلقًا نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

والواقع أن تمثال صلاح الأخير ليس التمثال الأول الذي صُنع من أجل أحد الرياضيين، وتسبب في هذه الحالة من الجدل والسخرية الشديدة، حيث سبقه إلى ذلك عدة نماذج أخرى شبيهة منها تمثال مارادونا وتمثال للنجم كريستيانو رونالدو واخر لجاريث بيل وايضا النجم الغاني مايكل إيسيان