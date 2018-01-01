من هو الرجل الأكثر إثارة في 2018؟

جهينة نيوز

اختارت مجلة People "الرجل الأكثر إثارة في 2018". وأعلنت المجلة الشهيرة عن اختيارها للممثل البريطاني إدريس إلبا ليحوز على هذا اللقب، فى سباق شارك فيه الكثير من عمالقة التمثيل العالمى حيث احتلت صورة إلبا غلاف عددها الأخير

ويشارك ألبا فى الكثير من الأعمال السينمائية الفترة المقبلة، منها الفيلم الجديد الذى كشف عنه المخرج جورج ميلر تحت عنوان Three Thousand Years of Longing، بصحبه توم هاردى وروزى هنتنجتون.

كما يجسد ألبا دور "الشرير" فى الفيلم الجديد Hobbs and Shaw Fight، بجوار الممثل العالمى جيسون ستاثام وداوين جونسون، ومن المرجح طرحه عام2019