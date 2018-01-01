سامسونج تطوي شعارها على فيسبوك.. والسبب؟

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:39 | تكنولوجيا, إنترنت

سامسونج تطوي شعارها على فيسبوك.. والسبب؟

جهينة نيوز

غيّرت شركة سامسونغ صورة صفحتها الرسمية على فيس بوك إلى صورة تعرض شكل شعار الشركة مطويًا، في إشارة قوية إلى قرب إطلاقها لجهازها المحمول القابل للطي.

وقامت الشركة بتغيير صورتها الشخصية يوم الاحد الماضي وأكدت التقارير أن الشركة ستكشف عن جهازها الجديد في السابع من الشهر الحالي حسبما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال

في حين أشار تقرير سابق أن الشركة لن تستطيع إصدار جهازها المنتظر القابل للطي خلال العام الحالي لأنها لم تستقر على التصميم بعد

يذكر أن شركة Royole الأمريكية سبقت سامسونج بإطلاق هاتفها القابل للطي FlexPai الأسبوع الماضي في الصين، وسيصل الأسواق قريبًا


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