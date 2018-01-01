صفحة على انستغرام لـ"قطة" بــ 100 ألف متابع.. والسبب؟

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:28 | منوعات, منوعات

صفحة على انستغرام لـ

جهينة نيوز

أنشأت سيدة صفحة لقطتها لوتس على انستغرام وقارب عدد متابعيها الـ100ألف متابع خلال وقت قصير

ويعود سبب ذلك لما حظت به القطة من إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور نشرتها السيدة على صفحتها بصحبة تلك القطة وبدت فيه لوتس بحجم إنسان مما أثار جدلا واسعا في الموقع

حجم القطة الأسطوري آثار تساؤلات حول الفصيلة التي تنتمي إليها وقال البعض أنها تنتمي لفصيلة الماين كون وهي واحدة من أضخم السلالات المستأنسة في القطط.

اعتقد البعض أن هذه القطة أسطورية بسبب ضخامة حجمها، وكثافة شعرها فهي تتمتع بشعر طويل ناعم كما أنها ذكية وهادئة.


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