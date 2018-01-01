دراسة تؤكد ارتفاع معدل الوفيات بسرطان الجلد عند الذكور

جهينة نيوز

ارتفعت الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في صفوف الرجال بشكل كبير في الدول الغنية منذ العام 1985 فيما كان الارتفاع أبطأ إن لم يتراجع بين النساء، وفق ما قال باحثون في مؤتمر طبي في غلاسغو.

وأوضحت الطبيبة دوروثي يانغ من "رويال فري لندن أن اتش أس فاونديشن تراست" لوكالة فرانس برس أن أسباب هذا التفاوت غير واضحة لكن ثمة أدلة تشير إلى أن "الرجال أقل ميلا إلى حماية أنفسهم من الشمس".

وتفيد المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 90% من حالات الميلانوما (أخطر سرطانات الجلد) ناجمة عن الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية.

وفي ثمان من الدول الـ18 التي شملتها الدراسة، زادت نسبة الوفيات من سرطان الجلد في صفوف الرجال على ثلاثة عقود بنسبة 50 % على الأقل.