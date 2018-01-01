إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي بعد عرض أدلة براءتها

جهينة نيوز

أخلت النيابة العامة في مصر سبيل الإعلامية منى عراقي وطاقم برنامجها بضمان محل إقامتهم بعد الاتهامات التي وجهّت إليهم بالتحريض على خطف الأطفال

وقد قدمت العراقي أدلة براءتها من التهم المنسوبة إليها وأدانت السيدة التي ادّعت عليها بتحريضها على خطف أحد الاطفال وتسليمه إليها، وجرى التحقيق معهم أمام نيابة الأزبكية، قبل أن يتم احتجازهم لاستكمال الإجراءات القانونية في التهم المنسوبة إليهم

وعقب سماع النيابة لأدلة عراقي قررت إخلاء سبيلها هي وفريق التصوير والأمر بالقبض على السيدة بتهمة خطف الأطفال.

وكانت سيدة مصرية تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الأزبكية تتهم فيه الإعلامية وفريق عملها بإغرائها بالمال نظير خطف أحد الأطفال وتسليمه إليها.

وتعتبر حادثة منى عراقي ليست الأولى في مصر من هذا النوع، حيث جرى اتهام الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”خطف الأطفال”، والتي وُجهت إليها تهم بـ”التحريض على الخطف، والاتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع"