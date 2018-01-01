انيستا: اتمنى العودة للبرشا و "ألبا" أفضل ظهير أيسر في العالم

جهينة نيوز

أشاد “أندريس إنييستا” أسطورة نادي برشلونة ولاعب نادي فيسيل كوبي الياباني بزميله ومواطنه “جوردي ألبا” وفريقه السابق على ما يقدمان من أداء فني رائع بالموسم الحالي.

وأبدى “إنييستا” رأيه عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد: “شاهدت المباراة من المنزل كانت في تمام الثانية عشر مساءاً، ولم أنم في الوقت المناسب بسبب رغبتي في استكمال اللقاء”.

وتابع: “برشلونة قدم أداء رائع وظهر بمستوى قوي ومؤثر، ونجح في السيطرة على المباراة والتسجيل في شباك ريال مدريد من خلال الفرص التي سنحت للفريق وحقق نتيجة كبيرة”.

وعن أداء “ألبا” مع البلاوجرانا بالفترة الأخيرة: “بالنسبة لي، ألبا في الوقت الحالي هو أفضل ظهير أيسر في العالم، لكن مدرب المنتخب هو من يختار اللاعبين لقائمته، ومن المحزن عدم استدعاءه لقائمة الماتدور”.

وأضاف: “إذا ما كان إنريكي يرى حاجته لخدمات ألبا بكل تأكيد سيتم استدعاءه، لكنني أجد صعوبة في فهم المشكلة بين الطرفين، لأنني لم ألاحظ أي رد فعل غريب من جانب اللاعب أو المدرب”.

وانتقل “إنييستا” للحديث عن “ميسي”: “ليونيل يتواجد في برشلونة منذ وقت طويل، مازال لديه العديد من السنوات ليقدم المساعدة للفريق، يمتلك 31 عاماً ويقدم أفضل أداء ممكن، في الوقت الحالي يحمل شارة القيادة ويستطيع تحمل المسئولية”.

واختتم تصريحاته: “العودة إلى برشلونة من جديد؟ لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن في حالة عودتي سيرجع ذلك للإمكانيات التي استطيع تقديمها للنادي وليس فقط لاسمي، وسيكون أمراً رائعاً في حالة حدوثه لأن حياتي كلها كانت في برشلونة”.