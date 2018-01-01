أردوغان: تسيير دوريات "أمريكية كردية" مشتركة على حدودنا مع سوريا "امر غير مقبول"!

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية لدوريات مشتركة مع قوات وحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية مع بلاده "أمر غير مقبول".

وقال أردوغان للصحافيين بعد لقائه مع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، حسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن "تسيير القوات الأمريكية دوريات مع وحدات حماية الشعب الكردية أمر غير مقبول".

وتابع: "أتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوقف الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية على الحدود السورية بعد اجتماع باريس".

وكانت القوات التركية قصفت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، يوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول، إن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في شمال سوريا.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب بشمال سوريا وكان يهدف إلى منع "الأعمال الإرهابية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، في وقت سابق، أن بلاده عازمة على القضاء على المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات.

وقال أردوغان في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في 30 أكتوبر/تشرين الأول: "استكملنا خططنا وتحضيراتنا للقضاء على التنظيم الإرهابي في شرق الفرات"، لافتا إلى أن "تركيا بدأت التدخل ضد جماعات إرهابية في سوريا خلال الأيام الأخيرة".