بيع لوحة تذكارية زارت القمر وعادت

جهينة نيوز

بيعت لوحة تذكارية لرحلة «أبولو 11» من مجموعة رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ، حملها معه إلى القمر بمبلغ 468 ألفاً و500 دولار في مزاد أقيم في تكساس.

تحوي اللوحة على رسم للمركبة التي هبطت على سطح القمر عام 1969 وعند عودتها من الرحلة وُضعت اللوحة على ركيزة خشبية ومنحت لأرمسترونغ وحصل كل من شريكيه في الرحلة على نسخة مماثلة

وبلغ ثمن اللوحة في هذا المزاد أكثر من ثمن العلم الأميركي الذي كان في الرحلة بـ275 ألف دولار، لكنه غير العلم الذي رفع على سطح القمر. ونظّم المزاد على مرحلتين، الخميس والجمعة، على أن يقام مزادان آخران في الربيع والخريف المقبلين. ويأتي تنظيم هذه المزادات بعدما قرر إبنا أرمسترونغ الذي توفي عام 2012 بيع مجموعته التي تحتوي على أكثر من ألفي قطعة