بالصور: كيف بدى براد بيت بعد طلاق أنجلينا جولي!

جهينة نيوز

حضر النجم الهوليودي الشهير براد بيت مراسم توزيع جوائز "Hollywood Film Awards‎" في الـ 4 من نوفمبر الجاري.

واجتمع في هذا الحفل الهوليودي الكبير، العديد من نجوم السينما، لكن حضور براد بيت كان له وقع خاص، وحاز أكبر قدر من اهتمام نجوم وضيوف الحفل.

وذكر موقع "E! News"، أن براد بيت، امتنع إلى حد كبير عن الظهور في الأماكن العامة، بعد طلاقه من أنجلينا جولي، وهو يحاول تجنب الظهور العلني في المناسبات الاجتماعية والفنية المختلفة.

وقدم براد (54 عاما) خلال الحفل جائزة للفنان فيليكس فان غروينغين عن فيلم "ولد طيب".