"سبايس غيرلز" يجتمعن من جديد بدون فيكتوريا آدمز

جهينة نيوز

أعلنت نجمات فرقة "سبايس جيرلز" استعدادهن لبدأ جولة فنية كبيرة ستقام في مجموعة من الاستادات البريطانية خلال العام المقبل ، مع التحضر لطرح التذاكر للبيع خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

ولكن الفريق هذه المرة سيكون مؤلف فقط من جيري هورنر ، ميل سي ، إيما بانتون ، ميل بي ، مع تخلف وجود فيكتوريا آدمز.

والتي ذكرتها صحيفة "ذا صن" بأنها لن تتواجد مع الفرقة في المرحلة المقبلة ، لرغبتها في التركيز بشكل أكبر على أعمالها الخاصة بمجال الموضة والأزياء.

ويذكر أن فكتوريا بإمكانها الحصول على ملايين الجنيهات من الجولة الجديدة للفرقة باعتبارها عضواً أصلياً بها وتمتلك حصة كبيرة في حقوق الصور والموسيقى الخاصة بالفرقة.