رئيس الحكومة لأعضاء غرف التجارة: الحكومة وضعت رؤية لتأهيل الأسواق القديمة في حلب

جهينة نيوز

استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه عددا من رؤساء وأعضاء غرف التجارة في المحافظات المشاركين في المؤتمر الصناعي الثالث الإجراءات اللازمة لتطوير العمل التجاري والآليات الناظمة له وتذليل العقبات الإدارية والإجرائية.

وفي معرض رده على تساؤلات الحضور أكد المهندس خميس أن الحكومة وضعت رؤية لتأهيل الاسواق القديمة في مدينة حلب لإعادة الألق التجاري والحضاري لها مبينا أن إعادة افتتاح سوق الإنتاج في حلب قيد المعالجة والدراسة.

وأشار إلى أن العمل جار على استكمال فتح الطرقات الرئيسية بالمدينة والبدء بتأهيل الأسواق وفق برنامج زمني محدد داعيا التجار إلى التوسع بإنشاء معامل قادرة على تلبية احتياجات المواطن كافة.

ولفت المهندس خميس إلى وجود دراسة للمنطقة الحرة بحلب كما سيتم العام القادم تطوير واقع السكك الحديدية في جميع المحافظات بما فيها حلب مؤكدا أهمية استثمار أملاك الدولة بما يحقق البعد الوطني في هذه الاستثمارات.

حضر الاجتماع وزراء السياحة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حلب وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية ورؤساء غرف صناعة دمشق وريف دمشق وحلب.

سانا