الكويت تغرق ومشاهد صادمة لأمطار غزيرة

جهينة نيوز

شهدت الكويت الليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، فيما أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

ما دفع وزارة التربية إلى الإعلان عن تعطيل عمل كافة الهيئات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد.

إلى ذلك، أعلنت فرق الإطفاء والدفاع المدني عن تعاملها مع 54 بلاغا معظمها تماس كهربائي، كما ساهمت في عمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار وغرق بعض سراديب المنازل، مناشدة كافة المواطنين عدم الخروج إلا

وتصدر هاشتاغ (#الكويت_تغرق) قائمة “التريند” في “تويتر” بالكويت، والذي نشر ناشطون من خلاله العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر غرق المنازل وتضرر الطرق.

وأظهر أحد الفيديوهات، عملية إنقاذ لسائق شاحنة، علقت مركبته تحت أحد الجسور، فما كان من بعض الشبان إلا أن مدوا له الحبال بهدف إنقاذه، وإخراجه من الشاحنة، ورفعه إلى أعلى الجسر